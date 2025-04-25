Чайковская: «Однажды фигуристка так меня довела, что получила чехлом по лицу»

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, как ударила спортсменку чехлом от коньков.
— У каждого тренера есть эпизод, когда он сожалеет о собственной жесткости. Ваш случай?
— Я расскажу — но без фамилии. Однажды фигуристка так меня довела, что получила чехлом от коньков по лицу.
— Прилюдно?
— Да. Чтобы другим неповадно было. Это ведь больно и унизительно.
— Все произошло на соревнованиях?
— На тренировке. К нам приехали американцы — фигуристы и корреспонденты с камерой. Начали съемку, когда те вышли на лед. Вдруг рядом скандал, шум-гам, телевизионщики тут же на нас переключились. Я увела спортсменку в раздевалку и дала по физиономии.
— Кто-то из учеников знаменитой Ютты Мюллер жаловался в интервью, что она на тренировках раздавала оплеухи.
— Не верю! Накричать Ютта могла, но руку ни на кого не поднимала.