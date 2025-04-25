Чайковская: «Была одна программа для Пахомовой и Горшкова — ну совершенно неудачная...»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала о неудачной программе олимпийских чемпионов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

— Ощущение творческого тупика вам знакомо?

— Разумеется. Например, была одна программа для Пахомовой и Горшкова — ну совершенно неудачная. Правда, за счет мастерства они все равно выиграли чемпионат мира. Но без блеска.

— Это какой год?

— Не скажу. Чтобы никто не догадался, о какой программе речь. Музыкально она была интересна и хороша, нравилась Сергею Павлову, председателю Спорткомитета. А мне — нет.

В той истории много составляющих, часть подробностей опущу. Если вкратце — Мила и Саша не очень хотели ту музыку, которую я изначально предлагала. Они уже были в фаворе, и я уступила. Обычно с фигуристами всегда иду напролом. А тут вдруг решила не настаивать. Зря.

— Нужно было на них надавить?

— Конечно! Что и делала в последующие годы. Серьезных ошибок у меня, пожалуй, не было. Но иногда возникали препятствия со стороны спортсменов, которых что-то не устраивало. Говорили: «А мы хотим это... А мы чувствуем то...» Вот Пахомова с Горшковым так «почувствовали», что на чемпионате мира чуть не улетели с пьедестала.