Сегодня, 00:45
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, как обстоит ситуация со съемками художественного фильма об олимпийских чемпионах-1976 Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.
— Год назад прошла информация, что продакшен Татьяны Навки представил фильм о Пахомовой и Горшкове в Фонде кино. Съемки уже начались?
— Пока нет. Там сложная ситуация, постоянно меняется режиссер. То Учитель был, то еще кто-то. Сейчас вроде взяли нового. В ближайшие дни он приедет ко мне вместе с Юлей, дочкой Саши и Милы. Просят, чтобы не только рассказала ему о великих фигуристах, но и объяснила, в чем суть этой истории.
— В чем же?
— В том, что исключительно благодаря Пахомовой и Горшкову танцы включили в программу Олимпийских игр. Вот это самое главное.