Чайковская: «Малинин уникален, я любуюсь им. Невероятная пластика, резкость... В то же время вижу, что ему не хватает хореографии»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», высказала мнение о двукратном чемпионе мира Илье Малинине.

— С Ильей Малининым вы общались?

— Ни разу. Но прекрасно знаю его маму, которая была конкуренткой Маши Бутырской. Наша Танька родила фантастически талантливого мальчика. По паспорту он американец, поскольку появился на свет в Штатах, но внешне — стопроцентный русак.

— Вы наверняка быстро чувствуете потолок возможностей спортсмена. У Малинина этот потолок вообще не прощупывается?

— Абсолютно! Вот у нас в прыжке три составляющих: толчок, мах, руки. Ну и скорость важна. Малинин владеет этим в совершенстве. Всё — с легкостью, по щелчку пальцев. Ручки соберет — и даже если с махом немножечко опаздывает, спокойно его доведет. Такому не научишься. Дар свыше.

— Фигурист без слабых мест?

— Илья уникален, я любуюсь им. Невероятная пластика, резкость... В то же время вижу, что ему не хватает хореографии. Неделю назад дала своим студентам задание: «Включайте программу Малинина. Будем улучшать». Каждый предлагал какие-то варианты. Причем так, чтобы это не навредило. У фигуриста мозги заряжены на подготовку к четверному. Последние несколько шагов нельзя трогать — даже когда с ним работаешь. Как только влезешь туда, начнешь что-то менять — все, жди беды.

— Понимаем.

— А в других моментах можно добавлять. И ребята добавляли. Безумно интересный опыт. Представьте, мы правили программу Малинина!