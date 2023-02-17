Чайковская: «Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Ученики Плющенко допустили серьезные срывы»

Сегодня, 21:06
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на высказывания Евгения Плющенко, который остался недоволен судейством на прошедшем первенстве России среди юниоров в Перми.
«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали сто процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.
Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.
Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 баллами. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).