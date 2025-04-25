Чайковская: «Меня Ширвиндт к себе на могилу не пускает. Как только соберусь на Новодевичье — что-то случается»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», объяснила, почему не была на похоронах своего друга, знаменитого актера Александра Ширвиндта.

— Последний случай, когда убедились, что вы человек с большой внутренней силой?

— Истории с раком вам мало? Поверьте, я умею держать удар. Это у меня от матери. У нее была очень тяжелая жизнь, особенно после ссылки, но мама не пищала, не жаловалась. Никогда! Вела себя как настоящая аристократка.

— Чувствуете, что она где-то рядом? Каким-то образом присутствует, помогает?

— Нет такого ощущения. Но за могилой слежу тщательно. Люди, которые за ней ухаживают, каждые два месяца присылают мне фотографии с Хованского кладбища. Вот у отца на Калитниковском ни разу не была.

— Почему?

— Он ушел от нас в другую семью, когда мне было 13 лет. Это стало потрясением. Со временем отпустило, но... Каждый раз, когда хочу заехать на Калитниковское, что-то удерживает.

Меня и Ширвиндт к себе на могилу не пускает. Как только соберусь на Новодевичье — что-то случается. То вдруг заболею, то срочно куда-то вызывают. Даже на похороны к нему не попала. Мы с Толей были в Сочи, не успевали вернуться. Возможно, поэтому до сих пор не осознала, что Шуры больше нет.