Чайковская — о завершении карьеры известных фигуристов: «Есть предел человеческих возможностей»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала решение ряда известных фигуристов приостановить свою спортивную карьеру.

«У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет,— это абсолютно нормальный и естественный процесс. Вы поймите, что они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Это мнение подкреплено моим многолетним опытом. Им откровенно тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. И бывает такое, что организм банально не выдерживает.

Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно. Так что это вполне естественный уход был и будет, так что можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями», — сказала Чайковская.

Отметим, что перед стартом этого сезона о приостановке карьеры объявили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а после контрольных прокатов — Елизавета Туктамышева.