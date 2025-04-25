Чайковская: «Раневская взглянула на меня: «Какая же ты засранка!»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об общении с легендарной актрисой Фаиной Раневской.

— В нашем доме жила Ирина Анисимова-Вульф, режиссер театра Моссовета. Ее сын Лешка — мой школьный друган. А мама Паула — известная провинциальная актриса, у которой училась Раневская.

— Как все переплелось.

— Поэтому Фаина Георгиевна в наш дом заглядывала постоянно. Общались, играли в карты. Иногда оставалась ночевать. Однажды Анисимова-Вульф привезла китайские абажуры, которые надо было склеивать.

— Вы и взялись?

— Вдвоем с Лешкой. Он рукастый, архитектором стал. Много чего построил в Москве. А тогда я весь абажур перемазала клеем. Пришла Раневская, взяла. Потом взглянула на меня: «Какая же ты засранка!» Вот так отметила.

— Легендарный спектакль «Дальше — тишина» вы видели?

— Конечно. Но это намного позже. Раневская с Пляттом были уже на сходе.

— Молодого такая постановка может и не пробрать — но для человека постарше впечатление грандиозное?

— Нет. Пробирает всех и сразу. Такие актеры! Они не говорили, что их бросают, — но в каждой ноте, каждом движении, в каждом повороте головы это чувствовалось. Великий спектакль!