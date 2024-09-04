Радионова — о Трусовой: «У нее есть характер, поэтому удивления от ее попадания в список нет»

Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала попадание Александры Трусовой-Игнатовой в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России.

«Я не удивлена. Надеюсь, что она готова. Саша очень целеустремленная девочка, поэтому если она чего-то хочет, то обязательно этого добивается. У нее есть характер, поэтому удивления от ее попадания в список нет. Если она собралась выступать на открытых прокатах, то, думаю, она себя покажет в хорошей форме», — сказала Радионова «СЭ».

Последний раз Трусова-Игнатова участвовала в турнирах в 2022 году и полностью пропустила сезон 2023/24.

Денис Сафронов