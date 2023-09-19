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Фигурное катание

Сегодня, 13:28

Радионова: «Уровень прыжкового контента у фигуристок был слабее, чем год или два года назад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила уровень прыжкового контента в женской дисциплине на контрольных прокатах сборной России.

«Уровень прыжкового контента был слабее, чем год или два года назад. Но я уже на контрольных прокатах юниоров говорила, что наши юниорки сейчас сильнее взрослых. Я буду надеяться, что это связано исключительно со стартом сезона. Все-таки наши одиночницы обладают многими ультра-си, и когда уже начнутся соревнования, надеюсь, они все покажут», — приводит слова Радионовой Metaratings.ru.

Ранее Радионова «СЭ» заявила, что все программы одиночниц были креативными и разнообразными. А также она выделила выступление Камилы Валиевой.

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»). Произвольная программа 17-летней спортсменки поставлена на музыку из фильма «Черная пантера».

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоялись в прошлые выходные на льду арены «Мегаспорт» в Москве.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский. Музыка и новые программы фигуристов: под какие песни выступают Валиева, Гуменник и другие (прокаты 2023)

Источник: Metaratings
Елена Радионова
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