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Фигурное катание

Сегодня, 18:02

Елена Радионова считает, что Косторная воодушевилась парным катание

Виктория Кравченко
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Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением по поводу возможного перехода Алены Косторной в парное катание.

«Для меня это не стало удивлением. Она давно об этом говорила. Видно, она загорелась парным катанием. На шоу уже были первые попытки поставить показательный парный номер. Я хочу ей пожелать удачи в новом направлении, она очень талантливая спортсменка. Но, конечно, будет сложно», — сказала Радионова Metaratings.ru.

Сегодня, 16 января, заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании.

Ранее Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала, что Косторная и фигурист Георгий Куница в формате подготовки к зимним ледовым шоу нарабатывали парные элементы в группе Сергея Рослякова.

Источник: https://metaratings.ru/news/radionova-v-parnoe-prikhodyat-s-rannego-vozrasta-u-kostornoi-ne-tak-mnogo-vremeni-chtoby-vyuchit-vse-elementy-220269/
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