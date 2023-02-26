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Фигурное катание

Сегодня, 20:33

Радионова: «Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Считаю их будущим российского мужского катания»

Алина Савинова
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Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова считает отечественных фигуристов Евгения Семененко и Петра Гуменника будущим мужского одиночного катания в России.

«Любые противостояния — это всегда интересно. Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Тем более, честно признаюсь, это два моих любимых одиночника. Я считаю их будущим российского мужского одиночного катания. За обоих ребят буду болеть, но победит сильнейший», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Ранее хореограф поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при России» по фигурному катанию.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/radionova-snova-khochetsya-uvidet-duel-semenenko-i-gumennika-oni-budushee-231151/
Фигурное катание
Евгений Семененко
Елена Радионова
Петр Гуменник
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