Радионова: «Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Считаю их будущим российского мужского катания»

Хореограф по фигурному катанию Елена Радионова считает отечественных фигуристов Евгения Семененко и Петра Гуменника будущим мужского одиночного катания в России.

«Любые противостояния — это всегда интересно. Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Тем более, честно признаюсь, это два моих любимых одиночника. Я считаю их будущим российского мужского одиночного катания. За обоих ребят буду болеть, но победит сильнейший», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Ранее хореограф поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при России» по фигурному катанию.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.