17 ноября, 13:40

Туктамышева посоветовала фигуристам переходить за высокими оценками в сильный штаб

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира по фигурному катанию, телекомментатор Елизавета Туктамышева ответила на вопрос «СЭ» о разнице в оценках между фигуристами из регионов и Москвы и Петербурга. Несмотря на схожий контент, разница достигает 60 баллов на одном турнире.

— Ты фигуристка, которая поднялась с низов, из регионов, — а на Гран-при видно, как такие фигуристки проигрывают лидерам, хотя делают то же самое и комментаторы их хвалят. Есть проблема?

— Очень глобальный вопрос. Возможно, есть такая тенденция, что в больших городах более сильные школы. Когда в группе есть конкуренция, когда тренер более известный, это дает небольшой плюсик. Но мы знаем, что прекрасная команда пар в Перми катается, например. В целом — ответ, что нужно идти в сильный штаб.

Елизавета Туктамышева.«Не ожидала, что ко мне осталась любовь людей». Интервью Елизаветы Туктамышевой

