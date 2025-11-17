Туктамышева посоветовала фигуристам переходить за высокими оценками в сильный штаб

17 ноября, 13:40
Чемпионка мира по фигурному катанию, телекомментатор Елизавета Туктамышева ответила на вопрос «СЭ» о разнице в оценках между фигуристами из регионов и Москвы и Петербурга. Несмотря на схожий контент, разница достигает 60 баллов на одном турнире.
— Ты фигуристка, которая поднялась с низов, из регионов, — а на Гран-при видно, как такие фигуристки проигрывают лидерам, хотя делают то же самое и комментаторы их хвалят. Есть проблема?
— Очень глобальный вопрос. Возможно, есть такая тенденция, что в больших городах более сильные школы. Когда в группе есть конкуренция, когда тренер более известный, это дает небольшой плюсик. Но мы знаем, что прекрасная команда пар в Перми катается, например. В целом — ответ, что нужно идти в сильный штаб.
No Name 4
17.11.2025
Beard
17.11.2025
Slim Tallers
17.11.2025
Сон Морфей
17.11.2025
Гмитрий Дуберниев
17.11.2025
dinela
Вот поэтому фигурное катание,синхронное плавание,художественная гимнастика-очень субъективные виды спорта,говорят сейчас ИИ пытаются научить оценивать эти действа,что ж,может быть это выход.
17.11.2025