Елизавета Туктамышева: «С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в своих соцсетях поздравила себя с началом нового сезона, который является для нее 16-м по счету.

«Возвращаюсь в работу. С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!» — написала Елизавета.

7 сентября Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге.