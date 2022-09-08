Елизавета Туктамышева: «С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!»

8 сентября, 08:12
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в своих соцсетях поздравила себя с началом нового сезона, который является для нее 16-м по счету.
«Возвращаюсь в работу. С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!» — написала Елизавета.
7 сентября Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге.
В межсезонье 25-летняя спортсменка ставила программу с Ильей Авербухом и участвовала в написании музыки вместе с композитором Бхимой Юнусовым, но в постановке была использована другая композиция.