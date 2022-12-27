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Сегодня, 10:05

Туктамышева рассказала, как относится к проблемам с весом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что питается интуитивно и уже не испытывает проблем с весом.

«Я питаюсь интуитивно — хочу есть, ем, не хочу — не ем. Услышала такую фразу из психологии недавно — если мы хотим похудеть, надо дать понять своему мозгу, что у нас неограниченное количество еды. Зная это, ты будешь есть меньше, потому что у тебя очень большой выбор. Я это услышала сейчас, но это стало доказательством моей формы», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Также 26-летняя фигуристка заявила, что начала принимать себя.

«Я смогла прийти к этому состоянию, когда отпустила тему веса. Сказала себе — все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой. Я не люблю переживать в повседневной жизни и стараюсь от этого избавляться», — подчеркнула фигуристка.

Ранее Туктамышева стала бронзовым призером своего 15-го чемпионата России в карьере. Турнир прошел с 21 по 25 декабря в Красноярске. Она также является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2014/15.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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