Туктамышева рассказала о работе с Муравьевой: «Если что-то увижу, молчать не буду!»

Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Елизавета Туктамышева рассказала о работе с Софьей Муравьевой, в том числе в постановке техники тройного акселя.

— Соня Муравьева очень хвалила работу с тобой, говорила, что нашли общий язык. Насколько много именно с ней занимаешься? Даешь ли советы по тройному акселю?

— Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я, если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена — желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.

— Если сравнить твой аксель и ее — они похожи?

— У нас разные техники, но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно.

— Участвовала в работе над программами?

— Я их увидела уже в практически укомплектованном варианте. Я могу ей что-то подсказать. Где она может что-то недоделать руками, я ей говорю. Подчищаю, это небольшая работа. Соня в этом сезоне раскрылась, ей нужно просто поверить в себя.

— Видел даже комментарии — когда же ты передашь Соне «спокойствие и дзен». Есть такое, что спокойствия не хватает?

— Да, конечно, это новый сезон не только в плане своей новизны, но и в плане тренерского штаба, нового города, все это накладывает некое давление, туман. Просто нужно время, все придет, главное — не форсировать события, потому что Соня — талантливая фигуристка. Мы за всех наших фигуристов болеем и переживаем, но Соне этого всего хочется пожелать.