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Сегодня, 12:59

Туктамышева сообщила, что берет паузу в карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева подтвердила новость о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания. Последние 2 года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала Туктамышева в своих соцсетях.

Фигуристка отметила, что продолжит кататься и будет выступать на ледовых шоу. Зимой она планирует выступить на прыжковом чемпионате.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщало РИА Новости. Сама спортсменка рассказала, что рассматривает вариант с работой тренером после завершения карьеры.

26-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Туктамышева также является чемпионкой командного чемпионата мира 2021 года, чемпионкой России-2013, двукратной серебряной (2009, 2015) и трехкратной бронзовой (2010, 2011, 2023) призеркой турнира.

Елизавета Туктамышева. В нашем спорте остается все меньше личностей. Обозреватель «СЭ» — об уходе Туктамышевой
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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