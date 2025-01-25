Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:04

Эмбер Гленн победила на чемпионате США по фигурному катанию

Сергей Ярошенко
Эмбер Гленн.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Эмбер Гленн заняла первое на чемпионате США по фигурному катанию в женских соревнованиях.

В произвольной программе фигуристка исполнила тройной аксель и допустила падение с результатом 216,79 (70,91+145,88) балла. На втором месте финишировала Алиса Лью с показателем 215,33 (76,36+138,97) балла. Тройку замкнула Сара Эверхардт, получившая от судей 207,36 (70,72+136,64) балла.

25-летняя фигуристка является победительницей «Гран-при Франции» 2024 года, двукратным бронзовый призером этапов «Гран-при ISU» и трехкратный призером ISU Challenger Series.

Гленн — четвертая американская фигуристка в истории, исполнившая тройной аксель на международных соревнованиях.

Фигурное катание
Эмбер Гленн
Читайте также
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Мексика отказалась принять самолет с депортированными мигрантами из США
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя