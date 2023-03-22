Энберт назвал Акатьеву и Петросян главными открытиями сезона

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт подвел итоги сезона в фигурном катании.

«Мне как зрителю действительно хватило турниров. Я с удовольствием следил за серией Гран-при, чемпионатом России, где были сильнейшие фигуристы страны. Было несколько шоу-турниров, как прыжковые, так и командная битва. Конечно, турниров было много, у российских болельщиков было достаточно моментов, чтобы насладиться программами любимых спортсменов. По турнирной сетке все прошло прекрасно, зрителям было достаточно соревнований. Отмена международных турниров сказалась не очень сильно, во всех турнирах фигуристы показали новые программы и наработки элементов. Надеюсь, в следующем году будет так же классно, и спортсмены смогут сохранить мотивацию.

В этом году точно можно отметить прогресс нашего фигурного катания. Было много чемпионов, была конкуренция и борьба. В женском одиночном появились новые имена, которые до этого были знакомы только людям, которые более углубленно следили. Акатьева и Петросян стали открытием этого сезона. Проходит омоложение, в следующем году можем увидеть в танцах очень интересную конкуренцию. Молодым танцорам просто надо дать немного времени», — приводит Metaratings слова Энберта.

Софья Акатьева стала победителем минувшего чемпионата России, а Аделия Петросян выиграла финал «Гран-при России».