Энберт назвал неожиданным решение Коляды стать блогером

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт заявил, что был удивлен решением Михаила Коляды начать блогерскую деятельность. Однако он считает, что фигурист может преуспеть в этой сфере.

«Для меня его желание стало неожиданным. Я очень удивился, что Миша этим заинтересовался. Насчет блогерского потенциала не знаю. Если у Миши есть классные идеи, то, учитывая его спортивный опыт, он может много интересного рассказать и показать», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Также Энберт отметил, что у Коляды получается передать атмосферу события в коротких роликах с быстро сменяющимися кадрами.

«Например, история про шоу — кадры Питера, кадры катка, кадры с Мишей на льду. За счет визуального ряда он погружает в нас атмосферу и показывает историю спортсмена, который приезжает на каток и начинает выступать», — добавил он.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, а также трехкратным чемпионом России. 10 июля 28-летний фигурист объявил о приостановке спортивной карьеры.