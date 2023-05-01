Энберт — об однополых парах в фигурном катании: «Ничего против не имею, но смотреть не буду»

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» прокомментировал идею фигуристок Пападакис и Хаббелл встать в пару и откатать танцевальную программу в формате, когда обе партнерши женского пола.

— Сначала вместе программу решили показать Пападакис и Хаббелл, теперь уже и Сизерон с Ламбьелем подтянулись. Может ли это в проекции привести к тому, что появится новый, даже олимпийский вид — парное катание или танцы мужчин, женщин?

— Для меня, если люди находят выход своих творческих идей в любых парах и сочетаниях, которые им кажутся интересными, то это их дело, ничего против не имею. По поводу олимпийского вида сложнее. Даже настолько близкий к фигурному катанию вид, как синхронное катание, не может попасть на Олимпийские игры очень долго. Хотя он соответствует всем критериям, но, видимо, требуется что-то еще.

В общем, рановато рассуждать на эту тему, мне сложно представить такой поворот на данный момент. А если люди видят так самовыражение, найдутся зрители, будут смотреть, кому-то понравится — окей. В синхронном катании девочки катаются вместе. Вот здесь две будут девочки кататься вместе. Просто где границы? Двум нельзя, а трем можно? Двенадцати или шестнадцати можно, как показывает практика. Есть художественная гимнастика с групповыми элементами или прыжки в воду, где вдвоем мужчины прыгают. Понятно, что все воспринимают фигурное катание больше как танец про отношения, но это вопрос восприятия зрителей. Честно, я вряд ли буду смотреть. Не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права.

— Ни с кем из мужчин не прокатился бы, короче?

— Не знаю, не уверен. Хотя опять же — у нас есть прекрасная пара акробатов в шоу. Двое мужчин. Они прекрасно катаются, восхищают зрителей. И почему нет? Вот они катаются в паре, даже за руку держатся и делают сложные элементы. Но ты воспринимаешь это как классный спектакль. Не знаю, что приготовят Пападакис с Хаббелл и Ламбьель с Сизероном. Если есть идея, пусть делают. Мне просто интереснее смотреть на них в оригинальном составе, — заключил Энберт.

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