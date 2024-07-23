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Фигурное катание

Сегодня, 14:46

Энберт ответил на вопрос о спортивной форме Валиевой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о спортивной форме Камилы Валиевой.

«Про спортивную форму пока сложно что-то сказать. Камила лучше сама расскажет что-тоо своей подготовке. Мы с ней репетировали спектакль, было больше общения о наших ролях, взаимодействии, парных заходах, поддержках. В этом плане все было очень легко. Довольно гладко получалось. Огромное спасибо Татьяне Навке. Она ставила нам программы, находила удобные заходы, переходы. Все, в принципе, прошло очень гладко», — сказал Энберт «СЭ».

В понедельник, 22 июля, 18-летняя Валиева выступила в главной роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
Татьяна Навка
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