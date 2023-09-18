Энберт призвал федерацию высказаться по скандалу вокруг Гуменника

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт выразил недоумение в связи с тем, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не выступила с официальной позицией по скандалу вокруг серебряного призера чемпионата России — 2023 Петра Гуменника.

«Мне странно, что мы до сих пор не дождались официальных комментариев от федерации. Интересно, почему спортсмену не разрешили выступать под эту музыку. Если есть какая-то причина, пусть ее назовут. Никто не прокомментировал, а очень бы хотелось увидеть пресс-релиз. Это огромный труд со стороны спортсмена, и важно, чтобы в будущем фигуристы могли знать, какие существуют критерии с точки зрения музыки — чтобы таких ситуаций не повторялось. Позицию федерации хочется услышать хотя бы из этих соображений», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент