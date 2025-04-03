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Фигурное катание

3 апреля, 14:24

Фигурист Энберт: «Валиева уже восстанавливает тройные прыжки»

Камила Абдурахманова
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Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что ждет выступлений фигуристки Камилы Валиевой на турнирах.

«Эта зима была для Валиевой насыщенной: мы видели в социальных сетях, что она восстанавливает тройные прыжки, поэтому мне сложно сказать, сколько времени потребуется на ее полное восстановление. Все зависит от самой Камилы.

Я рад, что она снова на льду, что она прыгает, исполняет замечательные программы, и с нетерпением жду момента, когда увижу ее на турнирах как можно скорее, в любом случае», — приводит слова Энберта «Газета.ru».

29 января 2024 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение CAS об отстранении россиянки и обязал ее возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА в размере 8 тысяч швейцарских франков.

Источник: Газета.Ru
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Александр Энберт
Камила Валиева
Фигурное катание
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