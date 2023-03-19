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Фигурное катание

Сегодня, 18:08

Энберт рассказал, почему не смог принять участие в турнире по шоу-программам: «Регламент не позволяет»

Энберт рассказал, почему не смог принять участие в турнире по шоу-программам
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не смог поучаствовать в турнире по шоу-программам.

«Я был бы очень рад принять участие. Но регламент турнира не позволяет участвовать парам, которые не выступали в спорте. Наталья сейчас находится не в России. И я не могу выступать, с кем бы ни катался. Конечно, я хотел. Есть также Елена Ильиных, но ее партнер, с которым они выиграли медали в Сочи, сейчас катается с Викторией Синицыной не менее прекрасно. Увидеть Лену на льду тоже было бы классно. Ваня Букин в шоу «Морозко» катался с Катей Бобровой. У них прекрасные программы, было бы интересно посмотреть», — сказал Энберт «СЭ».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Фигурное катание
Александр Энберт
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