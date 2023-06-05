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Фигурное катание

Сегодня, 13:48

Энберт считает, что Дэвис и Смолкин станут ведущей парой сборной Грузии

Валерия Андреева
Член сборной России по легкой атлетике
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Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

«Конечно, хотелось бы увидеть ребят на соревнованиях от нашей сборной, они прекрасно выступали в олимпийский сезон. Однако здесь я всегда на стороне спортсменов, каждый решает свою судьбу. У них одна карьера, и только они могут принимать решения. Буду продолжать болеть за них, потому что ребята классные, они прекрасно катаются. Когда мы их видели в последний раз, они замечательно выступали. Уверен, что за период пока мы их не видели, они проделали много работы. Мы увидим от них что-то интересное. Я думаю, что ребята станут ведущей парой танцевальной сборной Грузии», — сказал Энберт «СЭ».

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

Фигурное катание
Александр Энберт
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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