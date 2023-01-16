Энберт считает, что характер Косторной подходит для парного катания

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт заявил, что фигуристка Алена Косторная имеет все шансы на успех в парном катании.

«Можно пожелать только успехов и ждать результатов. Как эксперт в парном катании буду ждать интересных программ и неплохих результатов. Думаю, Алене по силам добиться успехов. Алена для парного катания подходит и по росту, и по характеру, она абсолютно бесстрашная», — сказал Энберт ТАСС.

В понедельник бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила, что спортсменка приняла решение перейти в парное катание.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2019/20 в женском одиночном катании.