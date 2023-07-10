Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:44

Энберт считает, что Коляда может продолжить карьеру: «Есть много титулов, которые он не завоевал»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт прокомментировал «СЭ» новость о том, что фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

«Увидим в будущем, вернется он или нет. За него сложно ответить. Может, ему нужно время, чтобы вылечить травмы или просто разобраться, хочет он кататься дальше или нет. Есть много титулов, которые он не завоевал. Можно к ним стремиться, чтобы продолжить карьеру. Реализовал ли он свой максимум? Пик формы Михаила мы видели несколько лет назад. Дальше было много травм. Такое ощущение, что форма пошла немножко на спад. Был ли это самый высокий пик, или впереди еще выше — сложно сказать», — сказал Энберт «СЭ».

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Энберт
Михаил Коляда
0
Читайте также
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова считает, что Коляда продолжит карьеру в профессиональном спорте

Авербух отреагировал на решение Коляды приостановить карьеру