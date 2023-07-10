Энберт считает, что Коляда может продолжить карьеру: «Есть много титулов, которые он не завоевал»

Серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт прокомментировал «СЭ» новость о том, что фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру.

«Увидим в будущем, вернется он или нет. За него сложно ответить. Может, ему нужно время, чтобы вылечить травмы или просто разобраться, хочет он кататься дальше или нет. Есть много титулов, которые он не завоевал. Можно к ним стремиться, чтобы продолжить карьеру. Реализовал ли он свой максимум? Пик формы Михаила мы видели несколько лет назад. Дальше было много травм. Такое ощущение, что форма пошла немножко на спад. Был ли это самый высокий пик, или впереди еще выше — сложно сказать», — сказал Энберт «СЭ».

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.