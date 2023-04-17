Энберт считает, что Сихарулидзе справится с должностью исполняющего обязанности президента ФФККР

Российский фигурист Александр Энберт в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Антон Сихарулидзе был моим кумиром в парном катании. Это легендарная, значимая личность для меня в плане спорта, — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Этот человек прекрасно разбирается в фигурном катании. Прошел весь путь вместе с Тамарой Николаевной Москвиной. Сейчас изменилось время. Конечно, в связи с отсутствием российских спортсменов на мировых площадках, задача сохранить спорт вообще. Я так понимаю, в работе Федерации есть миссия вернуть спортсменов на международную арену. Это действительно довольна сложная работа».

Также Энберт отметил международный опыт Сихарулидзе.

«У Антона есть прекрасный опыт выступления на международных площадках. Думаю, к его слову ISU будет прислушиваться. Надо сказать, что Федерация с этим справилась. Надо продолжать развитие фигурного катания на внутренней площадке. Работы хватает. Работа интересная. Я думаю, что Антон прекрасно с этим справится», — добавил фигурист.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.