Энберт считает, что возобновление карьеры Трусовой повысит конкуренцию в сборной России

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в разговоре «СЭ» положительно ценил решение фигуристки Александры Трусовой возобновить профессиональную карьеру. Ранее об этом сообщил тренер Евгений Плющенко.

«Очень рад, что Александра решила возобновить профессиональную карьеру. Она покажет нам спортивные программы, на них всегда приятно и интересно смотреть. Очень рад, что она будет участвовать в соревнованиях. Это повысит конкуренцию в нашей сборной», — сказал Энберт «СЭ».

20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

В последний раз Трусова участвовала в соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.