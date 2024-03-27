Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

27 марта, 10:23

Энберт считает, что женское одиночное катание потеряло зрелищность без российских фигуристок

Telegram Дзен

Российский фигурист, выступавший в парном катании, Александр Энберт в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от женского одиночного катания на чемпионате мира в Монреале.

«Женское одиночное катание без наших спортсменок немножко потеряло зрелищность. Слишком у нас сильные спортсменки, которые были вообще недосягаемы. И, конечно, сейчас на чемпионате мира мы по-прежнему видим сильных спортсменок, неплохие прокаты. Но лично у меня интереса меньше всего было в женском одиночном. Наверное, все ждали победы Луны Хендрикс. Она очень часто говорит в интервью, что русские спортсмены не позволяли ей выигрывать. Но вот не дождались.

Понятно, что нельзя преуменьшать ее достижения. По большому счету неважно, кто есть на соревнованиях, а кого нет. Спортсмены выступают в тех условиях, в которых им предлагают. Понятно, что любая медаль мирового первенства — это огромное достижение. Но просто она любит давать инфоповоды перед турнирами, поэтому, естественно, ты обращаешь на нее внимание и пристальнее за ней следишь. Но в этот раз не получилось. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, и наши вернутся», — сказал Энберт «СЭ».

Победу в женском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале третий раз подряд одержала японка Каори Сакамото. Луна Хендрикс по итогам соревнований заняла четвертое место.

София Кузнецова

Фигурное катание
Александр Энберт
Каори Сакамото
6
Обсудить
Читайте также
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин — в ответ на похвалу Плющенко: «Спасибо, наконец-то что-то приятное»

Ученица Тутберидзе Двоеглазова объяснила, почему пропустила прыжковый чемпионат