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Сегодня, 01:31

Энберт: «В новом сезоне будет сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о противостоянии тренеров Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной в новом сезоне.

«У Этери Георгиевны и ее штаба была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов. Исходя из этого, можно ожидать, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые перешли к Тутберидзе перед этим сезоном, привнесут в свое катание что-то новое и тоже смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, — это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов. Так что борьба будет очень сложной — и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — приводит слова Энберта «Газета.ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/14/21072332.shtml
Александр Энберт
Тамара Москвина
Этери Тутберидзе
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