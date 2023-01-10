Энберт восхитился номером Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт оценил показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс.

«Я Камилу такой еще никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для нее это был интересный челлендж, и в творческом плане это для нее новая веха, которая, возможно, что-то раскроет в будущем. Возможно, в следующем году мы увидим что-то новое от Камилы. Прекрасный выбор музыки от штаба, и, думаю, сама Камила тоже внесла свой вклад. Очень трендовый, современный и прекрасный номер. Надо не бояться современных программ и новых прочтений. Когда в фигурном катании были запрещены слова, мы слышали много инструментальной классической музыки — и она прекрасна, но разнообразие должно быть, в том числе самое свежее», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

На чемпионате России в Красноярске Валиева представила новый показательный номер под композицию из популярного сериала.

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Сериал «Уэнсдей» вышел в конце ноября 2022 года на Netflix. Он рассказывает о жизни Уэнсдей Аддамс, готичной девочки-подростка из культовой вселенной «Семейка Аддамс».