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Сегодня, 10:50

Энберт высказался о георгиевских лентах на «Мерседесах»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» рассказал, как относится ко Дню победы.

— К этому празднику по-разному относятся, и я от разных людей слышал, что его значимость иногда выходит боком, с перебором. Георгиевские ленточки на «Мерседесах» — как образ.

— Слушай, мое личное убеждение, что дело не в празднике, дело в людях. То есть он как был, так и остался великим. Вот как раз и нужно рассказывать людям, что можно так отдать дань памяти, через искусство, а не только так, как ты сказал. Хотя любые атрибуты объединяют людей, они тоже важны. И даже в спортивной команде, когда ты носишь куртку с надписью «Россия», чувствуешь себя по-другому — вот, классно, мы одна команда! Можно назвать это корпоративной лояльностью, в фирмах тоже бывает атрибутика как элемент тимбилдинга.

И в праздник атрибуты тоже необходимы, чтобы люди почувствовали себя одним целым. Это важно и на уровне страны, и даже самой маленькой компании с офисом на 10 квадратных метров, когда у нее какие-то свои браслетики, например. В георгиевскую ленту тоже заложен огромный смысл, она должна объединять. Мне приятно, когда город украшают, проходят театрализованные постановки, что мои родители этому радуются так же, как и я, что мы становимся хотя бы немного ближе друг к другу. Но да, проявления разные можно встретить, и где-то бывает перебор. Для меня этот праздник — в первую очередь повод отдать дань памяти людям, прошедшим через войну, — сказал Энберт.

Полностью интервью с Александром Энбертом читайте на сайте «СЭ».

Александр Энберт
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