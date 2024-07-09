Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:51

Энберт — о шоу Загитовой и Медведевой: «Мне интересно посмотреть оба»

Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр в команде Александр Энберт поделился с «СЭ» мнением о новых ледовых шоу Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Конечно, мне интересно посмотреть оба шоу и посетить новые постановки Ильи Авербуха, или Татьяны Навки, или кого-то еще. Я очень рад, что их становится больше. В Москве, Санкт-Петербурге и вообще по всей России огромное число театров, и каждый интересно посетить, узнать интерпретацию того или иного произведения.

Совмещение графиков? Здесь вопрос сложный — спортсменам, которые являются действующими, на самом деле трудно совмещать тренировки и шоу. А сами выступления... Не думаю, что здесь большая проблема. Если взять шоу «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи этим летом, я буду выступать в паре с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой. Помимо нас в роли Руслана и Людмилы выступают Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Думаю, и для зрителя интересно, как тот или иной спортсмен чувствует эту роль, — сказал Энберт «СЭ».

1 июля Алина Загитова объявила о новом шоу, которое пройдет 29 и 31 августа в Казани. 6 июля Евгения Медведева также анонсировала свое шоу, которое будет приурочено к ее дню рождения и пройдет 15 ноября в Москве.

Мюзикл на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» зрители могут увидеть в «Сочи Парк Арене», а с 12 июля во дворце «Айсберг» начнется шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Карина Точилова

Алина Загитова
Евгения Медведева
Илья Авербух
Татьяна Навка
1
0
Читайте также
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Воронов завершил работу в сборной Белоруссии и будет тренировать в школе Чайковской