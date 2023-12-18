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Фигурное катание

Сегодня, 13:31

Энберт высказался о выходе на лед Костомарова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт высказался о выходе на лед Романа Костомарова после протезирования в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

«Я этому очень рад, рад, что Роман на льду, рад, что он катается. И, конечно, это огромное преодоление, которое он совершает. Восхищаюсь его силой воли. Летом, когда были «Письма любви», мы видели, когда он просто выходил на лед, это были очень сильные эмоции. Мы стояли за кулисами и стоя аплодировали его выходу на лед. Прошло три месяца, и он уже в коньках выходит на лед. Мы вновь стоим за кулисами и стоя аплодируем тому, что он выходит лед — и не просто выходит, а уже катает программу. Надо понимать, что это только первые шаги. Я уверен, что с таким желанием, с такой мотивацией это будет продолжаться, и мне приятно, что Роман остается на льду. Так что здесь я просто восхищаюсь силой воли Романа. Эта история намного шире, чем фигурное катание. Это действительно история преодоления, история силы воли. И, наверное, история о том, что если есть внутреннее желание, то нет ничего невозможного. Это намного шире, чем фигурное катание», — приводит слова Энберт Metaratings.ru.

Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-istoriya-kostomarova-preodolenie-i-sila-voli-eto-namnogo-shire-chem-figurnoe-katanie-316504/
Фигурное катание
Александр Энберт
Роман Костомаров
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