Энберт: «Работать с Валиевой и Загитовой легко, мы уже давно знакомы»

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберту заявил, что ему легко работалось с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой при подготовке к шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Работать с Алиной и Камилой легко, мы уже давно знакомы. Алина уже катала этот спектакль, она мою партию знает тоже, в какие-то моменты подсказывала, помогала, это было очень полезно. С Камилой мы программы подстраивали больше под нас, Татьяна Навка принимала участие, наши сольные программы она ставила. Те, кто увидит спектакли с Викой [Синициной] и Никитой [Кацалаповым], с Вовой [Морозовым] и Женей [Тарасовой], со мной и Алиной, со мной и Камилой — это все будут разные сольные партии. Спортсменам удобнее разные элементы. Сложно было выучить две программы под одну и ту же музыку с разными партнершами», — приводит слова Энберта ТАСС.

В понедельник, 22 июля, 18-летняя Валиева выступила в главной роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.