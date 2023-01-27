Энберт заявил, что европейские пары фигуристов облегчают программы в отсутствие россиян

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт считает, что европейские пары фигуристов пытаются облегчить свои программы в отсутствие россиян. По его мнению, без россиян фигурное катание теряет в зрелищности.

«Без российских пар борьба была на другом уровне. Итальянские и немецкие пары почувствовали, что могут завоевывать медали и даже бороться за первое место, было какое-то облегчение программ — мы видели одинарные аксели, двойные прыжки. Это, конечно, не то фигурное катание, которое мы бы хотели видеть в последней разминке чемпионата Европы», — цитирует Энберта ТАСС.

26 января итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.