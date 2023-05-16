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Фигурное катание

16 мая, 22:36

Энберт заявил, что Мишина и Галлямов двигают мировое фигурное катание

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт отреагировал на слова тренера Нины Мозер о том, что в России нет выдающихся пар.

«У Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова есть шанс стать выдающимися. Это прекрасные пары. Мишина и Галлямов стабильно выступают, они из года в год усложняют программы, они ставили мировые рекорды на турнирах. Сейчас эта пара очень значима для мирового фигурного катания. Очень скоро они станут выдающимися. Возможно, уже сейчас их кто-то так и называет. Но они, как минимум, значимые и видные ребята, они двигают мировое фигурное катание. Бойкова и Козловский, конечно, тоже своими четверными выбросами и подкрутками не отстают. Для меня это хорошие пары, которые имеют большое значение для всего парного катания», — приводит слова Энберт Metaratings.ru.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпиононами в командных соревнованиях, а также чемпионами мира 2021 года и чемпионами Европы 2022 года. Бойкова и Козловский дважды выигрывали чемпионат России в 2020 и 2023 годах, а также стали чемпионами Европы в 2020 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-mishina-i-gallyamov-uzhe-znachimye-i-vidnye-rebyata-oni-dvigayut-mirovoe-figurnoe-katanie-251539/
Фигурное катание
Александр Энберт
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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