Еременко рассказал, что после распада пары с Шевченко принимал участие в проектах Авербуха

Фигурист Игорь Еременко ответил на вопрос, чем был занят после того, как распалась его пара с Софьей Шевченко.

«После того как мы с Соней прекратили выступать на соревнованиях, какое-то время вместе покатались в шоу. Я успел поработать в качестве тренера на сборах, которые уже много лет организовывает в нашей стране глава ассоциации фигуристов Саша Вернер, ну а потом мне позвонила Елена Станиславовна Масленникова и предложила помогать ей в работе со спортсменами», — цитирует Еременко RT.

Фигурист отметил, что ему не хотелось завершать спортивную карьеру.

«С одной стороны, мне было жаль завершать карьеру. Было ощущение, что я, наверное, еще мог бы что-то сделать в фигурном катании, но постепенно это чувство уходило. Илья приглашал в свои проекты, это было очень интересно, а главное, благодаря работе в моей жизни появилась определенность: есть проект, есть дедлайн, есть результат. Все это мне безумно нравилось», — добавил он.

Еременко в паре с Шевченко становился победителем юниорского финала Гран-при сезона-2018/19 и бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2019 года.

В феврале стало известно, что Еременко встал в пару с Аннабель Морозов, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.