Еременко — о тренировках в США: «Мне хорошо там, где я не трачу себя впустую»

Фигурист Игорь Еременко рассказал, не пугала ли его необходимость на неопределенный срок уехать вместе с партнершей Аннабель Морозов в Америку.

«С этим вообще проблем не было. Мне хорошо там, где я не трачу себя впустую. Где работа доставляет удовольствие, где есть любимое дело, есть люди, с которыми мне нравится общаться, есть перспектива. Не скажу, что это были прям-таки грандиозные жертвы, но отказаться так или иначе пришлось от всего, что я успел сделать за полтора года, работая в Москве с Масленниковой и Авербухом», — цитирует Еременко RT.

В феврале стало известно, что Еременко встал в пару с Аннабель Морозов, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.