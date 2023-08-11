Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского.

Тутберидзе была удостоена награды за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Церемония вручения государственных и ведомственных наград проходит 11 августа в здании Минспорта РФ. Ведомственные награды Минспорта России учреждены в 2023 году для поощрения выдающихся спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта и вручаются впервые.