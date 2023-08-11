Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Сегодня, 13:22
Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского.
Тутберидзе была удостоена награды за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Церемония вручения государственных и ведомственных наград проходит 11 августа в здании Минспорта РФ. Ведомственные награды Минспорта России учреждены в 2023 году для поощрения выдающихся спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта и вручаются впервые.