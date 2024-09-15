Плющенко заявил, что Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов

Тренер Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Александра Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов сборной России.

«Она решила попробовать себя в контрольных прокатах, а решение продолжать или нет, она примет после них. Моя задача — грамотно направлять, — цитирует Плющенко ТАСС. — Она молодец, тренируется каждый день.

Когда мы обсуждали выступление Саши на прокатах, я на ее решение не влиял. Так, можно сказать, вставлял свои пять копеек — почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Это ее план, ее решение».

Игнатова приняла решение вернуться в спорт после двухлетнего перерыва. В межсезонье 20-летняя спортсменка восстановила четверной лутц.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.