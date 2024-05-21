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Фигурное катание

Сегодня, 22:15

Плющенко — о перенесенной операции на спине: «Очень серьезная, продолжалась 5 часов»

Владислав Корегин
Евгений Плющенко.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на спине.

«В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям», — приводит слова Плющенко Sport24.

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Также 41-летний спортсмен поделился подробностями операции, которую проводил хирург Дмитрий Дзукаев.

«Очень серьезная операция, продолжалась 5 часов. В клинике Дзукаева правильная реабилитация, грамотное восстановление. Поэтому я и вернулся к прыжкам», — добавил Плющенко.

18 мая в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на собственном шоу в Баку Плющенко исполнил тройной тулуп.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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