Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 04:57

Плющенко: «Наши ребята могли бы не делать элементы ультра-си. Но шоу — это перспектива для дальнейших соревнований»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о выступлении со своим шоу в Баку.
«4 месяца назад мы выступали здесь с шоу под названием «Сказки Плющенко» с отдельными номерами из наших разных постановок. Это очень понравилось азербайджанской публике, и мы решили вернуться уже с нашим большим проектом: в постановке принимает участие больше 80 человек.

Все получилось здорово. Ребята откатали на высочайшем уровне, с четверными прыжками, тройными акселями. Мы немножко отличаемся от других шоу — у нас есть театр, балет. У нас очень красивые новые костюмы — этим всем занимается моя супруга (Яна Рудковская), она вместе с дизайнерами придумывает весь креатив, заказывает ткани за границей и полностью контролирует весь этот процесс.

Наши ребята могли бы не делать элементы ультра-си. Но шоу — это перспектива для дальнейших соревнований. Если ты привыкнешь делать их с таким освещением, то тебе потом будет проще», — цитирует Sport24 Плющенко.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-649090-plyushchenko-obyasnil-zachem-figuristy-vypolnyayut-chetvernyye-pryzhki-na-yego-shou
Фигурное катание
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян
Антирекорд по пропущенным голам, жалобы на злой рок и сразу пять команд, которые могут вылететь. Что происходит с борьбой за выживание в РПЛ
Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине и в Сирии
Россияне рассказали об отпуске мечты
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Плющенко — о сыне: «Александр в принципе идет примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11»