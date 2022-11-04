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Фигурное катание

Сегодня, 17:50

Плющенко рассказал о своем первом ЧМ: «Мне было 15 лет. Пришел домой — думаю, как выступать против всех»

Плющенко вспомнил о своих эмоциях после первого чемпионата мира
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вспомнил о своих эмоциях после первого ЧМ и сравнил их с эмоциями своей фигуристки Софьи Титовой.

«Прекрасно помню свой первый взрослый чемпионат мира. Мне было 15 лет, и я второй после короткой программы. А там Тодд Элдридж, Элвис Стойко, Леша Ягудин — серьезные были соперники. А я второй на первом чемпионате мира. Я пришел домой и начал думать — как буду их обыгрывать. Конечно же, произвольная программа у меня не получилась. Это нужно перебарывать, на этом нужно немножечко поучиться.

Вот сегодня такой опыт у Софы Титовой был. У нас еще очень много работы. Сегодня мы здесь, за мы в Питер, шестого ноября у меня шоу в «Ледовом», потом возвращение в Москву на этап Гран-при. После этого у меня шоу в Москве, потом Самара и Пермь, следом прыжковый турнир в Петербурге», — сказал Плющенко.

Отметим, что фигуристка Плющенко Софья Титова выиграла этап «Гран-при России» в Казани среди юниорок.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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