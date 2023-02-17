Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российские спортсмены должны пользоваться возможностью выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток, если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться. Все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены», — сказал Плющенко РИА Новости.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.