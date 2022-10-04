Плющенко ответил Ягудину: «Кто-то до сих пор свои медали досчитать не может»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко продолжил развивать тему соперничества с Алексеем Ягудиным.

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, заявив, что тот не умеет кататься.

На это Ягудин в своем Telegram-канале добавил статистику очных встреч с Плющенко на турнирах, по которой Ягудин превосходит Плющенко.

«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая.

И если уж пошла такая пьянка, Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг практикуй ради приличия, если у тебя память такая короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать.

Великое разочарование в жизни и в себе, наверное, это жить прошлым. Бесконечно мериться прошлыми заслугами, вместо того чтобы работать и развивать дело своей жизни. Очень жаль мне тебя, Алеша.

Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может.

Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» - написал Плющенко в социальных сетях.

В интервью «СЭ» Тарасова назвала Плющенко «идиотом» за его критику в адрес Алексея Ягудина.