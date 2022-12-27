Евгений Семененко признался, что наслаждается фигурным катанием

Сегодня, 11:52
Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, что наслаждается тем, чем занимается.
«Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится — буду кататься. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю», — цитирует Семененко ТАСС.
В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой о лед. В начале сентября спортсмен не выступил на контрольных прокатах, а в конце декабря он стал победителем чемпионата России в Красноярске.