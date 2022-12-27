Евгений Семененко признался, что наслаждается фигурным катанием

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал, что наслаждается тем, чем занимается.

«Я занимаюсь делом, которое мне нравится, которое доставляет мне удовольствие. Пока нравится — буду кататься. Жизнь очень непредсказуема, в этом я не раз убедился. Так что есть ближайшие задачи, их и выполняю», — цитирует Семененко ТАСС.

В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой о лед. В начале сентября спортсмен не выступил на контрольных прокатах, а в конце декабря он стал победителем чемпионата России в Красноярске.