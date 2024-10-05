Семененко — о попытке исполнить шесть четверных: «Не жалею о произошедшем, хотел попробовать новый набор»

Участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко прокомментировал выступление на мемориале Панина-Коломенкина, где набрал 301,66 балла по сумме двух программ и занял третье место. В произвольной программе фигурист планировал исполнить шесть четверных прыжков, однако допустил несколько ошибок.

«Не жалею о произошедшем. Есть положительные эмоции, есть отрицательные. Я хотел попробовать новый набор, что в короткой, что в произвольной. Что-то удалось, что-то нет. На тренировках удавалось показать такой контент, захотелось выполнить это на старте. Если говорить о позитиве, то получилось сделать флип и риттбергер. На табло глянул, увидел баллы соперников, но думал уже о своей произвольной программе», — сказал Семененко.

Первым стал фигурист Николай Угожаев, который проводит свой первый взрослый сезон. У него 303,45 балла по сумме двух программ. На втором месте Глеб Лутфуллин, у которого 303,28 балла.