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Фигурное катание

Сегодня, 19:23

Семененко — о попытке исполнить шесть четверных: «Не жалею о произошедшем, хотел попробовать новый набор»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Участник Олимпийских игр в Пекине Евгений Семененко прокомментировал выступление на мемориале Панина-Коломенкина, где набрал 301,66 балла по сумме двух программ и занял третье место. В произвольной программе фигурист планировал исполнить шесть четверных прыжков, однако допустил несколько ошибок.

«Не жалею о произошедшем. Есть положительные эмоции, есть отрицательные. Я хотел попробовать новый набор, что в короткой, что в произвольной. Что-то удалось, что-то нет. На тренировках удавалось показать такой контент, захотелось выполнить это на старте. Если говорить о позитиве, то получилось сделать флип и риттбергер. На табло глянул, увидел баллы соперников, но думал уже о своей произвольной программе», — сказал Семененко.

Первым стал фигурист Николай Угожаев, который проводит свой первый взрослый сезон. У него 303,45 балла по сумме двух программ. На втором месте Глеб Лутфуллин, у которого 303,28 балла.

Евгений Семененко

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